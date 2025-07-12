３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が１２日、都内で「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥｏｎ“Ｈａｒｍｏｎｙ”ＳＰＥＣＩＡＬＧＲＥＥＴＩＮＧ＆ＣＩＮＥＭＡＶＩＥＷＩＮＧ」を行った。昨秋行われた定期公演のブルーレイ・ＤＶＤ映像作品「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥｏｎ“Ｈａｒｍｏｎｙ”」の１日限りの上映イベント。バンド演奏に加え、ストリングス、ホーン、パーカッションなど大胆なアレ