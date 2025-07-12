Image: Amazon デスクトップ派のみなさま、おまたせ！さまざまなMacのラインナップの中で、お買い得感の高いMac mini。モニターやキーボード、マウスは自分の好きなヤツを使うよ！という人の場合、MacBookである必要なく「本体」だけのMac miniが正解。それが最もコスパよく、性能のいいMacを買える方法だと思っています。なので、僕は発売日に奮発してM4 Proの上位Mac miniちゃんを買いまし