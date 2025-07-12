ロックバンド「DragonAsh」のドラムスの櫻井誠（46）が12日、自身のX(旧ツイッター)を更新。狭心症のカテーテル手術が成功し、11日に退院したことを報告した。櫻井は「かねてより治療をしておりました狭心症のカテーテル手術が無事に終わり、昨日退院致しました。皆様に多くの励ましのお言葉を頂きました事、改めて感謝申し上げます」と報告。現状について「労作性狭心症の為、治療期間中は運動を制限されており、体力筋力