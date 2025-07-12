¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñÁûÁ³¡Ä½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¡È¥Î¡¼¥Ö¥é¡ÉÀ¸ÊüÁ÷7·î9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êTN¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢½Ð»º¤ÏÍèÇ¯1·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø¼°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤Ï2019Ç¯3·î¡¢³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTravel Wallet¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥­¥à¡¦