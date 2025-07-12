テキサス州カービルで洪水被害の説明を受けるトランプ氏とメラニア夫人、アボット知事/Jacquelyn Martin/AP（ＣＮＮ）洪水に見舞われた米テキサス州の被災地の視察に訪れたトランプ大統領は１１日、現地の災害対応に向けられた批判の声を一蹴し、州並びに連邦の当局者らは「素晴らしい仕事」をしていると主張した。トランプ氏は災害対応や復旧作業について、これほど見事な仕事ぶりは見たことがないと称賛。作業に当たる人々への驚