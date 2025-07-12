【モデルプレス＝2025/07/12】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が11日、自身のInstagramを更新。クリームソーダを楽しむカフェでの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「御上先生」生徒役、圧巻美脚際立つ◆吉柳咲良、カフェタイム公開吉柳は「クリームソーダに恋した21の夏」とポエティックなコメントを添えて、カフェでクリームソーダを楽しむ様子を公開。赤いTシャツにチェック柄のベレ