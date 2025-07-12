【モデルプレス＝2025/07/12】嵐の松本潤が、12日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に出演。自宅でのリラックスタイムを明かした。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆松本潤、現場で見せる姿 小芝風花＆木村佳乃が証言同局系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜／13日スタート）で、総合診療医・徳重晃を演じる松本。この日は新米医師・滝野みずきを演じる小芝風花とともにスタジオに