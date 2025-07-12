最近、会社への不満や怒りを晴らすために、あえてトラブルを起こして退職する「リベンジ退職」が話題です。2025年には、LED大手企業の元従業員が退職時に職場のファイルを故意に削除し、570万円あまりの損害賠償を命じられる事例もありました。判決では「232個のフォルダー内のファイルを故意に削除し、会社の利益を侵害した」と認定され、そのリスクの高さが明らかになっています。それでは、会社に強い不満がある場合、ど