Image: Adriano Contreras / Gizmodo Samsungの折りたたみスマートフォン、横開きの大きめGalaxy Z Foldと縦開きコンパクトなGalaxy Z Flip。先日のSamsung発表会Galaxy Unpackedにて、2025年の最新モデルGalaxy Z Fold7とGalaxy Z Flip7がお披露目されました。ギズモード・ジャパンも米Gizmodoも、体験会でさっそく実機を触ってきたのですが、Galaxy Z Fold7は素直にその薄さにびっくり（こ