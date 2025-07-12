結党103年の共産党。「SNS戦略室」を立ち上げ、今回の参院選で新たな支持の獲得へ動いています。消費税5％への減税に向けて財源をどう確保するのか、最低賃金の時給1500円をどう達成するのか。藤井貴彦キャスターが田村智子委員長に聞きました。■支持者が高齢化…田村委員長の戦略は「自民党政治を終わらせて、新しい政治への希望を開く」。こう訴えるのは、共産党の田村智子委員長です。結党103年。支持者が高齢化する中、今回新