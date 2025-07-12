（左）バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプを訪れたいとうせいこう氏。傾斜のきつい土地に、仮設のテントが密集する。©️Shumpei Tachi / MSF （右）2016年、ナイジェリア北東部で、政府軍と武装勢力「ボコ・ハラム」との紛争激化による国内避難民支援のため、MSFが開設した入院栄養治療センターでの萩原健氏 ©️Ken Hagiwaraイスラエルの攻撃が続くパレスチナ自治区ガザ。死者が5万5000人（「朝日新聞