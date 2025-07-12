熱帯低気圧 a2025年07月12日13時05分発表 【写真を見る】【台風情報】近く台風5号発生関東上陸から日本列島縦断コースも最大瞬間風速35メートルまで発達か今後の進路と勢力は 熱帯低気圧は今後北上し、台風に。１４日から１５日にかけて関東地方に上陸する可能性も出てきた。 12日12時の実況種別 熱帯低気圧大きさ -強さ -存在地域