11日、新芸能事務所「株式会社 チャッターボックス」の公式サイトが開設され、所属タレント全員によるメッセージが掲載されました。【写真を見る】【くりぃむしちゅー＆マツコ・デラックス＆有働由美子】新会社「チャッターボックス」立ち上げ前事務所の「会計・税務上の問題」を受け “今まで人任せにしすぎていたと猛省” 【メッセージ全文】公式サイトでは「株式会社 チャッターボックス」「くりぃむしちゅー、マツコ・デラ