民家が燃えた現場付近＝１２日午前１１時半ごろ、小田原市城山４丁目１２日午前１１時１０分ごろ、小田原市城山４丁目の住宅から煙が出ていると１１０番通報があった。神奈川県警小田原署によると、木造住宅２棟を焼き、けが人はいなかった。