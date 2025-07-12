バンド「ゲスの極み乙女。」などのボーカル・川谷絵音（36）が10日配信ABEMA「シャッフルアイランドSeason6」にゲスト出演。気になる女性へのアプローチ方法を告白した。シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」。今回は新シリーズ初回ということで、今回参加した14人の男女が紹介された。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政が「恋愛中とか自信持て