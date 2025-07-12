【北京＝照沼亮介】日本と中国の交流促進を願い、日中の卓球愛好家による大会が１２日、北京で行われた。北京で暮らす日本人や中国人ら約３０人が集まり、日頃の鍛錬の成果を競い合った。大会は、新型コロナウイルス禍を経て日中交流の活性化を願う日本留学経験者らでつくる団体の呼びかけで、２０２３年に始まった。今回は２回目で、北京の日本人駐在員らでつくる団体との共催で行われた。中国側の団体の会長を務める張鎖江