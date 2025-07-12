人気ロックバンドDragon Ashのドラマー櫻井誠（46）が12日、X（旧ツイッター）を更新。狭心症の手術を終えたと発表した。「お知らせかねてより治療をしておりました狭心症のカテーテル手術が無事に終わり、昨日退院致しました」と報告した上で「皆様に多くの励ましのお言葉を頂きました事、改めて感謝申し上げます」と書き出した。続けて「労作性狭心症の為、治療期間中は運動を制限されており、体力筋力が落ちている実感があり