１１日、王毅氏（左）と握手を交わすアンワル首相。（クアラルンプール＝新華社記者／程一恒）【新華社クアラルンプール7月12日】マレーシアのアンワル首相は11日、東アジア協力関連の外相会議出席のため同国を訪れた中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長とプトラジャヤで会談した。