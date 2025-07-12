◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１２日・エスコンＦ）【オリックス】１（右）中川、２（三）宗、３（二）太田、４（一）頓宮、５（指）西野、６（中）広岡、７（遊）紅林、８（左）福田、９（捕）若月、▽投＝九里【日本ハム】１（中）五十幡、２（右）矢沢、３（三）清宮幸、４（指）マルティネス、５（二）石井、６（一）野村、７（捕）田宮、８（左）郡司、９（遊）山縣、▽投＝加藤貴