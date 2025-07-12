米スポーツメディア『The Athletic』は11日（日本時間12日）、間もなく前半戦を終えるにあたり、現段階での賞レースを考察。「MVP」に関しては、ア・リーグはアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ナ・リーグは大谷翔平投手（ドジャース）とスーパースター2人を選出した。 ■最強捕手ローリーも及ばず 『The Athletic』は「中間アワード」と