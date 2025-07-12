YOASOBIが、6周年を迎える2025年10月1日(水)にライブ映像作品集『THE FILM 3』を発売することが決定した。 本作は、2024年11月に開催した5周年を記念した初のドーム公演＜YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”＞ほか、国内外ライブに加えて、ライブの裏側を収めたドキュメンタリーを収録予定。2枚組Blu-rayと、各地でのライブ写真やライブ資料を綴じ込んだ特製バインダー付き仕様となっている。リリース発表にあわせ