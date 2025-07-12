中島健人の初ドキュメンタリー『#WIP 〜THE FIRST STAR〜』が、中島の誕生日である3月13日の数字「13」にちなみ7月13日(日)13時よりPrime Videoで国内独占配信される。放送に先駆け、60秒予告映像が公開となった。 番組では中島がソロ活動を発表した2024年1月から取材を開始し、国内外を飛び回る彼の素顔に400日間密着。1時間30分超のロングボリュームで届ける。 2024年1月、Sexy Zoneのグループ名変更と中島の卒業が発表された。