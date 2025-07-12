戦時作戦統制権（戦作権）転換問題がまた浮上した。韓国政府が米国と関税−安保「パッケージディール」交渉を進める中、戦作権転換が交渉テーブルに載せられる可能性が提起されたからだ。これに対し大統領室は１１日、「長期的な懸案であり、新しい事案ではない」と一線を画したが、波紋は広がっている。野党は強く反対を表明し、与党は同じ声を出せないのが実情だ。韓東勲（ハン・ドンフン）国民の力前代表は１０日夜、フェイスブ