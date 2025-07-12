モンゴルのフレルスフ大統領と競馬を観戦される天皇、皇后両陛下＝12日、ウランバートル近郊のフイ・ドローン・ホダグ競馬会場（共同）【ウランバートル共同】モンゴル訪問中の天皇、皇后両陛下は12日午前、首都ウランバートル近郊で、最大の祭典「ナーダム」の競技の一つ、競馬を観戦された。草原を100頭以上の馬が約20キロ駆け抜ける競技で、両陛下はゴール付近にあるフイ・ドローン・ホダグ競馬会場でフレルスフ大統領夫妻