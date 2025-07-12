街頭演説に耳を傾ける人たち＝12日午前、福島県郡山市参院選は12日、終盤戦に入り、与野党党首は支持拡大に全力を挙げる意向だ。石破茂首相（自民党総裁）は名古屋市で街頭演説し、南海トラフ巨大地震が発生する可能性に触れ「堤防など事前の対策にしっかり取り組み、被害を防いでいく」と述べた。立憲民主党の野田佳彦代表は1日がかりで青森、福島、宮城3県を行脚する。日本維新の会の吉村洋文代表は、東京都内で街頭演説し「