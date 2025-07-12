「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」キービジュアル 放送100年・戦後80年という節目の年にお送りする「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（NHK総合８月９日午後7時30分〜生放送）の出演歌手が発表された。司会を務める、二宮和也、二階堂ふみ、中山果奈アナウンサー、そして豪華アーティストと共に、過去から今、そして未来へ、希望をつなげていく“音楽のギフト”を届ける。＜出演歌手