永瀬正敏（58）が12日、都内のLOFT9 Shibuyaで、25日発売の新著「NAGASE Nagase Stands On That Landある俳優に関する考察」（A PEOPLE）発売を記念し、トーク・ライブ＆サイン会を開催した。トークの中で、永瀬は興行収入（興収）44億8322万2200円、動員319万145人と大ヒット中の映画「国宝」（李相日監督）についても言及。永瀬は出演していながら「出てるんですが…あっという間に、僕はいなくなっちゃうんですよね。だから、