女優の長澤まさみが１２日、都内で主演映画「ドールハウス」（矢口史靖監督）の大感謝舞台あいさつに浴衣姿で登壇した。「ウォーターボーイズ」「スウィングガールズ」などで知られる矢口監督がメガホンを取ったドールミステリー映画。６月１３日の封切りから今月１１日まで２９日間で観客動員９６万６０００人、興行収入１２・８億円を記録した。人形のアヤに翻弄（ほんろう）されながら、その本質に迫っていく女性を演じた長