【モデルプレス＝2025/07/12】中島健人の初ドキュメンタリー『＃WIP 〜THE FIRST STAR〜』（読み：ウィップ ザ ファースト スター）。中島の誕生日である3月13日の数字「13」にちなみ、7月13日13時よりPrime Videoで国内独占配信される。【写真】中島健人、ミセス大森＆キンプリと密着「Mステ」裏側ショット◆中島健人、12年所属したグループを離れて…トップアイドルゆえの葛藤番組では中島がソロ活動を発表した2024年1月から取材