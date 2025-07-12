中島健人の初ドキュメンタリー『#WIP ～THE FIRST STAR～』が、明日7月13日13時よりPrime Videoで国内独占配信。また、配信に先がけて本編ティザー映像が公開となった。 （関連：【映像あり】中島健人、初のドキュメンタリー『#WIP ～THE FIRST STAR～』本編ティザー） 番組では、中島がソロ活動を発表した2024年1月から取材を開始し、国内外を飛び回る彼の素顔に400日間密