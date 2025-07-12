Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï£··î12Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëE-£±Áª¼ê¸¢¡ÊÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè£²Àá¤Ç¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££·Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³«ËëÀï¤òÀï¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë£°¡Ý£³¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¹á¹ÁÂåÉ½¤ò£¶¡Ý£±¤ÇÇË¤Ã¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜÀï¤Ç¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÀï¤¤Êý¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èá·à¤òÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×