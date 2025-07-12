【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「この映画から影響を受けたバンドマンなりに“弱さ”と向き合い“強さ”を定義してみました」（back number 清水依与吏） back numberが、8月1日に公開される劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』の主題歌を新曲「幕が上がる」で担当することが決定た。 主題歌決定の情報は7月12日にTBSで放送された『王様のブランチ』第1部内で解禁となった。 主題歌