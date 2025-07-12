幻想的な輝きと精緻なクラフツマンシップで、世界中の女性を魅了するグッチのハイジュエリー。2025年は、「ラビリンティグッチ」新作に加え、ブランドのアイコン「ホースビット」「マリナチェーン」に焦点を当てた三部作が登場。色彩、形、物語性すべてにおいて、心を奪われるアートピースが揃いました。 幻想庭園に迷い込む♡ラビリンティグッチ新作 2024年に誕生した「ラビリンティグッ