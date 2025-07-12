綾瀬はるかさん主演のドラマ『ひとりでしにたい』（NHK総合、土曜午後１０時〜）。主人公の山口鳴海は３９歳。愛猫と暮らし、推し活に打ち込み、１人暮らしを満喫していた。しかし、憧れていた独身の伯母が孤独死したことをきっかけに、「１人で死にたくない」とあせって婚活を始めるもののうまくいかない。方向転換した鳴海は、婚活ではなく終活を考え始める―。放送コラムニストの高堀冬彦氏が解説する。【写真】猫を愛する鳴海*