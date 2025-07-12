集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」で連載中、累計発行部数1800万部を突破した松本直也氏の人気作『怪獣８号』。数々のマンガ賞に輝いた話題作のアニメ第２期が、7月19日よりスタートする。第２期では、主人公・日比野カフカと四ノ宮キコルが鳴海弦率いる“第１部隊”に加わり、物語は新たな局面を迎える。このたび、日比野カフカ／怪獣８号役・福西勝也、四ノ宮キコル役・ファイルーズあい、鳴海弦役・内山昂輝にインタ