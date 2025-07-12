【モデルプレス＝2025/07/12】7月18日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーションSUPER SUMMER FES 2025」（よる6時〜9時48分）より、出演アーティスト第3弾が発表された。【写真】あのが「MVに出て欲しい」ほど推す芸能人◆「SUPER SUMMER FES 2025」出演アーティスト第3弾発表今回は第3弾となる追加出演アーティストとパフォーマンス楽曲を解禁。すでに解禁されているアーティストに加え、ano、King ＆ Prince、三代目J SOUL