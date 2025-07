The BONEZが、Zeppシリーズを含めた全10ヶ所のフルキャパでのワンマンツアー<Tour 2025 I’m Not Your King>を10月より開催する。 フルキャパでのZeppワンマンツアーは、コロナ禍以前に開催された2019年の<We Control Tour”>以来、実に6年ぶり。現メンバーでは初となる。 本ツアーは昨年結成10周年を迎え幕張アリーナ単独公演の開催や、盟友Dragon Ashとのスプリットプロジェクト<Straight Up Tour>など、常に進化をし続け