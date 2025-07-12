不動産情報メディア「空き家買取隊」を運営しているAlbaLink（東京都江東区）が、「上京して気付いた地元のよさ」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。調査は2025年5月27日から6月10日、東京で仕事もしくは居住している地方出身者を対象に、インターネットで実施。計221人（女性139人／男性82人）から有効回答を得ています。地方での暮らしは「日常の中に多くのメリット」がある3位は「自然が豊か」（15.4％）