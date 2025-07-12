日本相撲協会は12日、名古屋場所（13日初日、IGアリーナ）15日間の懸賞申し込み総本数が、地方場所では過去最高の2391本になったと発表した。力士指定本数は新横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）がトップ。2位が大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）で、3位は新小結・欧勝馬（28＝鳴戸部屋）だった。初日から休場する西前頭7枚目の遠藤（34＝追手風部屋）の申し込みはなかったという。新規は10社。株式会社ビーケージャパンホール