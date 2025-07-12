¡ÖIDOL RADIO ZEROBASEONE ½Ð±é²ó?(SEASON3 #91)¡× (C)Munhwa Broadcasting Corp. 2018Ç¯¤è¤êK-POP¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ëÀìÌç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖIDOL RADIO¡×¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¤ÏÆü´Ú¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIDOL RADIO LIVE¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖIDOL RADIO¡×¤ÎÊüÁ÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿"¸«¤¨¤ë