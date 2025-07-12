テレビ東京の看板バラエティー番組「モヤモヤさまぁ〜ず２」（土曜、前１１・３０）が１２日、放送され、番組を卒業した田中瞳アナウンサー（２８）の後任の第５代目アシスタントとして新人・齋藤陽アナウンサー（２３）の就任が発表された。今年４月に入社した齊藤アナは９日の「テレ東音楽祭２０２５」でデビュー。アシスタントの告知は田中アナが卒業発表２日前の５月２９日、アナウンス研修中にさまぁ〜ずからサプライズ告