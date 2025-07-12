「ロイヤルズ−メッツ」（１１日、カンザスシティー）メッツ・千賀滉大投手が先発で約１カ月ぶりの復帰登板に臨み、４回４安打無失点で降板した。打者１８人に６７球を投げ、４奪三振。与四球４だった。防御率は１・３９となった。千賀は６月１２日のナショナルズ戦で一塁ベースカバーに入った際に右太ももを痛めて負傷降板。右太もも肉離れで負傷者リスト入りしていた。この日は荒天のため、試合開始が１時間２０分ほど遅