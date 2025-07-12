小笠原諸島付近にある熱帯低気圧は今後24時間以内に台風に発達する見込みで、週明け(14日〜15日頃)には関東や東北、北海道に接近する恐れがあります。今後の情報にご注意ください。7月下旬になると各地で晴天と猛暑が続き、関東甲信、北陸、東北でもようやく梅雨明けとなりそうです。新たな台風発生&北上へ14日(月)頃は関東などに接近の恐れ小笠原諸島付近で動きが遅くなっている熱帯低気圧ですが、今後24時間以内に台風に発