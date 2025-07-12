◇第107回全国高校野球選手権神奈川大会2回戦東海大相模 12―0 横須賀工（2025年7月12日サーティーフォー保土ケ谷）2年連続の夏の甲子園を狙う東海大相模が、12―0の5回コールドで横須賀工を下して好発進した。エース・福田拓翔（3年）と主砲・金本貫汰（3年）をコンディションなどの状況を見て温存させた中、初回から積極的に仕掛けていく攻撃で9盗塁。10安打で12得点と効率よく得点を重ね、元巨人の原俊介監督は「相