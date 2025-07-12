◇バレーボールネーションズリーグ2025 予選ラウンド第3週(9日〜13日)全18チームが参加し、各チーム12試合を行うバレーボール女子ネーションズリーグ予選ラウンド(開催国ポーランド＋上位7チームが決勝ラウンド進出)。11日には、日本の試合はなかったものの、各地で6試合が行われました。2位ブラジルと4位ポーランドの対決はブラジルが勝利。ブラジルは10勝目を飾り、1敗をキープ。ポーランドは今予選2敗目を喫しました。ポーラン