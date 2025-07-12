食材の宅配サービスなどを手掛ける組合が10日支援活動の一環として「フードバンクふじのくに」にコメを寄贈しました。これは食材の宅配サービスなどを手掛ける「生活クラブ生協 静岡」が行ったものです。生活クラブ生協では、物価高騰により食品寄贈が減少している中、生活に困っている人に食料品を提供する活動をしている「フードバンクふじのくに」へコメを提供するため、県内の組合員に1口およそ500円