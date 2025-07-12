12日未明、北海道・福島町で新聞配達員の52歳の男性がクマに襲われ、死亡しました。目撃者：（午前）2時半ぐらいにうわうわって叫び声が聞こえてきて、（父が）窓見たらクマが引きずっていて人を振り回していて。危機感がすごい。本当にもう怖いというか、恐怖でいっぱいというか。クマに襲われて死亡したのは北海道・福島町の新聞配達員、佐藤研樹さん（52）です。佐藤さんは午前2時50分ごろ、福島町の住宅街で新聞配達をしている