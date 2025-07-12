「高校野球大阪大会・２回戦、大阪桐蔭２６−０港」（１２日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）大阪桐蔭が港を五回コールドで下して初戦を突破した。先発した今秋ドラフト候補の最速１５３キロ右腕・森陽樹投手（３年）は初回先頭から２者連続三振を奪うなど上々の立ち上がり。阪神、巨人など５球団のスカウトが視察する前で三回完全投球を披露した。その後の継投でも投手陣は１安打も許すことなく試合を終えた。打線は１点リー