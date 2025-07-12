コンラッド大阪の｢アトモス･ダイニング｣では、2025年7月25日(金)～8月31日(日)の金･土･日･祝限定で、｢Craft Your Waffle Cone～ピーチ＆アイスクリームスイーツビュッフェ～｣が開催されます。｢桃｣をテーマにしたシリーズ第2弾となるビュッフェでは、桃を使ったスイーツやアイスクリームを味わえます。一足早く取材してきましたので、紹介します。 DIYを楽しむアイ