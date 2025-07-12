40代、50代の婚活パーティーに参加した48歳、年収200万円の漫画家・中川学。自らの「婚活」を描く漫画『婚マン 独りで死ぬのはイヤだ』が話題だ。空気の読めない50代のおじさんの参加者に辟易としていたが、彼の人生を聞いて涙させられることに…。 【漫画】最低なダサいおじさんと思っていたら最高にカッコよかった話 －婚活パーティーで美魔女と出会ったそうですね。中川学（以下同）とても